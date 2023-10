Esaf-Zimmerbörse geht online: Ab Dienstag kann man ein Bett für das Eidgenössische in Mollis ergattern

Noch rollen sie mit ihren Koffern nicht an: Am Esaf 2025 in Mollis werden 15’000 Plätze auf dem Camping verfügbar sein. Die Schwingfans auf dem Foto sind auf dem Weg zum Zeltplatz des Eidgenössischen in Pratteln, welches im 2022 stattfand.

Bild Keystone/Peter Schneider