60 Jahre Fachhochschule Graubünden: Ehemalige Studierende erzählen

Vor 60 Jahren, am 5. Oktober 1963, fand eine Generalversammlung der «Vereinigung für Abendtechnikum in Chur» statt. Ein Jahr später, am 20. April 1964, startete erstmals der Schulbetrieb des Abendtechnikums Chur. Vier Jahre danach fand die erste Diplomfeier im Stadttheater mit 35 Absolvierenden statt. 1972 wurde das Abendtechnikum als höhere technische Lehranstalt (HTL) anerkannt. Aus dieser sollte später eine Hochschule für Technik und Architektur und im Jahr 2000 die HTW (Hochschule für Technik und Wirtschaft) werden. Erst 2019 wurde die HTW zur Fachhochschule Graubünden (FHGR).