Gefängnisdirektorin kontert Kritik der Häftlinge

Rund 140 Häftlinge sind aktuell in der Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez untergebracht. Sie ist seit Februar 2020 in Betrieb und ersetzt die Justizvollzugsanstalt Sennhof in Chur. Die Anstalt in Cazis wurde oft als das modernste Gefängnis der Schweiz betitelt. Trotzdem scheint ein Teil der Häftlinge nicht glücklich zu sein mit der Art, wie sie im Gefängnis behandelt werden. Wie das SRF Regionaljournal Graubünden berichtete, haben knapp 80 Insassen der Anstalt einen mehrseitigen Beschwerdebrief an verschiedene Absender geschickt.