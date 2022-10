Gamestop soll Schweizer Filialen schliessen – wohl auch Chur betroffen

Die US-amerikanische Detailhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware will demnach hierzulande künftig allein auf den Online-Handel setzen. «Gamestop Schweiz GmbH beabsichtigt, das Geschäft in der ganzen Schweiz aus strategischen Gründen aufzugeben», wird aus dem Schreiben zitiert. Die Rentabilität der physischen Geschäfte im Elektronik- und Videospielebereich nehme immer mehr ab, und der Trend zu Download- und Streaming-Angeboten halte an. (sda/red)