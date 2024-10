Savognin feiert Oktoberfest auf 1600 Meter über Meer

Am Samstag wirft sich das Bergrestsaurant «Tgignas» bei Savognin in blau-weisse Schale. Dann findet das Oktoberfest am Berg auf 1600 Meter über Meer statt, wie die Tourismusorganisation der Region mitteilt.

Es werde mit vollen Masskrügen angestossen, so die Organisation. Dazu gibt es die traditionellen bayerischen Oktoberfest-Spezialitäten. Darunter Weisswürste, Brezel, Haxen, Grillhendl und Kaiserschmarrn.

Für musikalische Unterhaltung wird die Live-Band Vollgaskompanie sorgen. Los geht es ab 11 Uhr. (red)