Frankreich eilt seinem Stromriesen zu Hilfe

von Stefan Brändle, Paris

«Ich glaube zutiefst an die Zukunft der EDF», beteuerte der französische Wirtschaftsminister Brune Le Maire am Donnerstag – als wollte er sich von seinen eigenen Worten überzeugen. Dem nationalen Stromkonzern geht es schlecht, so schlecht wie noch nie. Am Vortag hatte die Regierung in Paris seine Verstaatlichung zu 100 Prozent (heute: 83,9 Prozent) verkündet. «Angesichts von Krieg und kolossalen Herausforderungen müssen wir unsere energetische Souveränität garantieren», erklärte Premierministerin Elisabeth Borne zur Begründung.