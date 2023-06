Wassermanagement: Die Zeit der Partikulärinteressen ist vorbei

Drei Männer stehen hinter dem Forum Aua Forta: Stefan Forster, Leiter des Forschungsbereichs Tourismus und nachhaltige Entwicklung an der ZHAW, Wasserbotschafter Ernst Bromeis und Bruno Abegg, Wirtschaftsgeograf an der Universität St. Gallen. Alle drei beschäftigen sich bereits seit Jahren mit dem Thema Wasser im alpinen Raum. «Unser Zugang zum Thema ist der Tourismus», erklärte Forster am Freitag kurz vor einer Podiumsdiskussion zum Thema «Wasser als touristische Attraktion mit Potenzial» in Scuol.