Valposchiavo und Veltlin feiern den Kulturschmuggel

Der Schmuggel prägte das Leben der Menschen an der Grenze zwischen der Valposchiavo und dem Veltlin seit Jahrhunderten. Zwar gehörte der Schmuggel einst zur wirtschaftlichen Realität der Region, doch kennen immer weniger Menschen die historischen und sozialen Details. Darum wurde im vergangenen Jahr die Veranstaltungsreihe «sConfini» ins Leben gerufen. «Ziel ist es, die Erinnerung an diese Aspekte der Vergangenheit wachzuhalten und zu verhindern, dass wichtige Zeugnisse für immer verloren gehen», heisst es in einer Medienmitteilung von Valposchiavo Turismo.