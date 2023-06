Mediensprecher Christian Gartmann zum Brienzer Felssturz: «Wir haben es gehört, aber nicht gesehen»

Christian Gartmann, wir erhielten die Meldung, dass kurz vor Mitternacht die Phase Blau ausgerufen wurde ...

Ja das ist richtig. Die Geologen und Naturgefahrenexperten haben den Gemeindeführungsstab am späten Donnerstagabend informiert, dass die Geschwindigkeit in der «Insel» oberhalb von Brienz/Brinzauls regelrecht explodiert ist. Wir sehen jetzt Geschwindigkeiten von 40 Meter pro Tag betragen. Das ist eine zehn- oder fünfzehnfache Geschwindigkeit seit Donnerstagmorgen. Allerdings sehen wir in der Nacht nicht in den Hang und wissen nicht genau, was dort vor sich geht. Aber es klingt nach einem grossen Ereignis. Weil wir nicht ausschliessen können, dass das Ereignis auch die Kantonsstrasse zwischen Tiefencastel und Surava sowie Lenzerheide und die Albulalinie der Rhätischen Bahn erreicht, haben wir diese Strecken kurz vor Mitternacht gesperrt. Die Phase Blau in Brienz hat also angefangen.