Es sieht gerade nach einem 1. August ohne Feuerwerk aus

Was ist im Kanton Glarus verboten, was ist erlaubt?



Im ganzen Kantonsgebiet verboten sind:

- Raucherwaren wegwerfen

- Feuern in unbefestigter wilder Feuerstelle

- land- und forstwirtschaftliche Räumungsfeuer

- 1.-August-Höhenfeuer

- Feuerwerk

- Feuerbetriebene Flugkörper (Himmelslaternen usw.)

Im Wald und in Waldesnähe (50 Meter) verboten sind:

- Feuern auch in befestigter Feuerstelle

- Kohlegrill, Einweggrill, Gasgrill, Elektrogrill

- Feuern in offenen Cheminées in Gebäuden

In mindestens 50 Meter Abstand vom Wald sind bei schwachem Wind erlaubt:

- Feuern in befestigter Feuerstelle: nicht brennbarer Untergrund (Beton, Fels, Kies) und auf mindestens drei Seiten Mauerwerk

- Beton oder Metall- Kohlegrill, Einweggrill, Gasgrill, Elek­trogrill auf nicht brennbarem Untergrund

- Feuern in offenen Cheminées in Gebäuden (df)