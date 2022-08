Es ist nicht das Gleiche

Im Juni haben wir unsere Leserschaft gefragt, ob sie einen Streamingdienst abonniert haben. 82 Prozent der Befragten gaben an, keinen solchen Dienst zu nutzen. Eigentlich ist dies bereits ein bisschen die Antwort auf die Frage, ob es in Zeiten von Netflix, Disney+ und Co. überhaupt noch Kinos braucht. Tatsächlich ist die Antwort aber komplexer. Denn im Grunde genommen lassen sich Streamingdienste und Video-on-Demand-Anbieter kaum mit Kinobetreibern vergleichen.