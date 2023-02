Es gibt nur einen Weg

Seit einem Jahr kämpft die Ukraine um ihre ­Existenz. Die Zahl der Toten und Verwundeten unter russischen und ukrainischen Soldaten geht in die Hunderttausende, jene in der ukrainischen Bevölkerung in die Zehntausende. Der Blutzoll ist unfassbar – erst recht, wenn man den lächerlich kleinen Landgewinn Russlands betrachtet.