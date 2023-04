Gemeinsam stark im Verband

Im Notfall greifen oft mehrere Organisationen gleichzeitig ineinander. Der Samariterverein Sernftal möchte diese Zusammenarbeit ins Blickfeld rücken und lanciert dafür den ersten Schutz- und Rettungstag Chlytal.

Mit Samariterinnen und Samaritern und ihrem Berufsfeld kommen die meisten Menschen nur in Berührung, wenn sie einen Nothelferkurs besuchen, der Voraussetzung für den Führerschein ist. Oder durch die Teilnahme an einem BLS-AED-Kurs (Basic Life Support / automatisierter externer Defibrillator), in dem die Herzdruckmassage und der Umgang mit einem «Defi» geübt werden.

Alle Rettungskräfte vor Ort

Doch neben seiner Funktion in Notfällen als Ersthelfer haben Samariterinnen und Samariter mehrere Aufgaben. Hier kommt das Agieren mit Partneror­ganisationen ins Spiel. Denn wenn eine Patientin oder ein Patient nach der Ersthilfe weitere professionelle Hilfe braucht, müssen sie oder er möglichst schnell in entsprechende Hände gelangen. Und auch bei Unfällen und Bränden sind beispielsweise nebst Samariterinnen und Samaritern auch Männer und rauen der Polizei und der Feuerwehr im Einsatz.

So sind auch sie und verschiedene weitere Rettungskräfte am Schutz- und Rettungstag vor Ort. Zu sehen sein werden:

Samariterinnen und Samariter mit Material und Personal;

die Polizei (117) mit Fahrzeug und Personal;

die Sanität (144) mit Fahrzeug und Personal;

die Feuerwehr (118) mit Fahrzeug und Personal;

die Rega (1414) mit Helikopter und Personal;

der Zivilschutz mit Material und Personal;

Help, die jungen Samariterinnen und Samariter mit Material und rund 40 bis 50 Kindern.

Ziel ist es, die Arbeit der verschiedenen Organisationen aufzuzeigen und Hemmschwellen abzubauen. Ausserdem wird die Rettungsflugwacht Rega für den Schutz- und Rettungstag ihren Stützpunkt von Mollis nach Engi verlegen und von dort zu möglichen Einsätzen starten. Wer schon immer einmal mit dem Hubretter der Feuerwehr über die Dächer von Engi schweben wollte, um das Dorf aus luftiger Höhe von oben zu betrachten, der bekommt am Schutz- und Rettungstag die Gelegenheit dazu.

Kantonaltag der Jugend

Die Kinder und Jugendlichen der kantonalen Samaritervereine mit der Nachwuchsausbildung nutzen den Anlass zudem, um ihren Kantonaltag mit entsprechenden Übungen abzu­halten. Dieser Anlass findet nur alle zwei Jahre statt. Die Teilnehmenden werden an diesem Tag ihr Können beweisen und zeigen, was sie bisher gelernt haben. Zudem wird rund um den Aktionstag ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Feuerwehr Oldtimer und Festwirtschaft sowie Kinderschminken und Ponyreiten runden den Anlass ab. Da Parkplätze nur beschränkt verfügbar sind, wird die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr empfohlen.

Erster Schutz- und Rettungstag Chlytal, Samstag, 13. Mai, 10 bis 16 Uhr, auf dem Areal der Autobetriebe Sernftal

(red)