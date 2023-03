Klöntalersee gibt mysteriösen Gedenkstein frei

Die Informationen sind spärlich, die über den geheimnisvollen Stein am Grund des Klöntalersees zu finden sind. Doch einigen Glarnerinnen und Glarnern dürfte er ein Begriff sein. Sobald der Pegel des Stausees tief ist, offenbart sich das über hundertjährige Mahnmal. Mitte März haben die «Glarner Nachrichten» ein Foto des Gedenksteins erhalten, als er vom Wasser freigegeben wurde. Auf der Aufnahme ragt er einsam und schief im lehmigen Seebett. «Hier fand am 24. Juli 1881 seinen frühen Tod in den Wellen, Markus Freuler, geboren 9.