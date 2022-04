Eine Sau auf Reisen

An der diesjährigen Näfelser Fahrt hatte ich aus fotografischer Sicht Schwein. Ich konnte von der schönen Fahrt am Tag darauf Bilder in der Zeitung publizieren und weitere für meine wöchentliche Fotoserie verwenden. Und heute Samstag mache ich noch eine «Begegnung» mit weiteren Bildern. Es ist sehr selten, dass ich Bilder eines Anlasses so vielfältig verwenden kann. In dieser «Begegnung» geht es um ein Plüschtier, das von Schwanden aus auf der Fahrt «mitgelaufen» ist. Der Besitzer dieser «Karriere-Sau» ist der reformierte Schwander Pfarrer Peter Hofmann.