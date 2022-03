«Eine einmalige Chance, bei diesem Generationenprojekt mitzuwirken»

In dreieinhalb Jahren findet in Mollis, an der Grenze zum Linthgebiet, das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) statt. Der grösste Sportanlass der Schweiz wirft seine Schatten bereits voraus. Nun ist klar, wer die Verantwortung für den Festbereich tragen wird: Fabian Villiger. Der Eventunternehmer und Präsident des Seenachtfests und der Expo Rapperswil-Jona erklärt im exklusiven Interview, wie es dazu kam, welche Dimensionen ihn beim Esaf erwarten und was die Region und die hiesigen Unternehmen vom Grossanlass mit nationaler Ausstrahlung haben.