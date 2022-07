Ein Hinterhalt mitten in Näfels

Am Abend des 25. Septembers 2018 fährt um 19.30 Uhr eine Luxuslimousine beim Kantonsspital in Glarus vor. Im Körper des 28-jährigen Fahrers aus dem Kanton Aargau stecken drei Kugeln, er hat viel Blut verloren, aber in einer Notoperation kann sein Leben gerettet werden. Was davor passiert ist, kommt nur dank der Ermittlungsarbeit der Polizei ans Tageslicht und dies auch nur lückenhaft. Denn der Angeschossene macht unklare Angaben, offensichtlich hat er etwas zu verstecken und offenbar hat er Angst.