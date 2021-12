Dritter Jungwolf des Beverinrudels erlegt

Die kantonale Wildhut hat in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember einen Jungwolf am Schamserberg erlegt. Das teilte das zuständige Amt für Jagd und Fischerei (AJF) am Mittwoch mit. Somit seien alle drei Abschüsse im Beverinrudel umgesetzt, die durch das Bundesamt für Umwelt bewilligt worden seien. Der erlegte männliche Jungwolf wird an das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern zur Untersuchung gebracht.

Wölfe vermehrt in Dorfnähe anzutreffen

Das Amt teilte weiter mit, dass es in den kommenden Monaten vorkommen könne, dass sich Wölfe vermehrt in Dorfnähe aufhalten könnten. Wenn der Wolf in Siedlungen nutzbare Futterquellen findet, kann dies gemäss AJF mittelfristig zu einer Gewöhnung an den Menschen und zu potenziell gefährlichen Situationen führen. Es bestehe jedoch grundsätzlich keine Gefahr und Freizeitaktivitäten dürften weiterhin unverändert ausgeführt werden.

Um Begegnungen mit den Tieren zu vermeiden, empfiehlt das Amt für Jagd und Fischerei mögliche Futterquellen für Wölfe oder Wildtiere konsequent zu entfernen oder unzugänglich zu machen.

Weitere Verhaltensempfehlungen für Begegnungen mit Wölfen sind auf der Webseite des Amts für Jagd und Fischerei verfügbar. Zudem ruft der Kanton die Bevölkerung dazu auf, bei Begegnungen mit dem Wolf unverzüglich die lokale Wildhut zu kontaktieren. So können Wölfe in Siedlungsnähe, wenn immer möglich, vergrämt werden. (jac)