Des Königs Botschafter im Eiskanal

So ganz geheuer ist ihm die Aktion in der eiskalten Winternacht von St. Moritz dann anscheinend doch nicht gewesen. Dabei ist James Squire, «His Majesty’s Ambassador to the Swiss Confederation», durchaus ein begeisterter Skifahrer. Ob das eine Bedingung war, dass der 46-jährige frühere Fondsmanager im letzten Jahr – noch von Königin Elizabeth – zum Botschafter in der Schweiz ernannt wurde?