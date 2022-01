Die Wildhut spürt Biber auf

In Felsberg und Untervaz ist momentan sichtbar, dass Biber am Rheinufer leben. Die reinen Vegetarier nagen die Rinde von Bäumen und machen sich über Zweige her. «Das ist in der kalten Jahreszeit normal», sagt Andrea Baumann, akademischer Mitarbeiter Umweltbereich beim kantonalen Jagdamt. «Biber halten keinen Winterschlaf und fressen im Winter kiloweise Rinde, am liebsten von Weiden oder anderen Weichhölzern, und sie mögen Knospen.» Pro Tag vertilgt ein Biber im Winter fast ein Kilo Rinde. Im Sommer hält er sich an Gräser und Kräuter, rund eineinhalb Kilo frisst ein ausgewachsenes Tier davon im Tag.