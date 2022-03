Die Stadtbibliothek Chur lädt zu einem tierischen Sonntag ein

Noch nichts vor dieses Wochenende? Und auch schon lange kein Buch mehr zwischen den Fingern gehabt? Kein Problem, dieses Frühlingswochenende könnt ihr dies ändern: In der ganzen Schweiz stehen die Bibliotheken im Mittelpunkt, wie es in einer Mitteilung der Stadtbibliothek Chur heisst. Bibliotheken sind gemäss Bundesrat Alain Berset vielfältig nutzbare, offene, demokratische Orte der Kultur, Gesellschaft, Bildung und des Austauschs. Berset ist Botschafter des nationalen Biblioweekends. Die Churer Stadtbibliothek nimmt am «Biblioweekend» teil, jedoch nur am Sonntag.