Die Lenzerheide Motor Classics sind zurück

Die Lenzerheide Motor Classics läuten bereits seit einigen Jahren die Sommer-Eventsaison in der Ferienregion Lenzerheide ein. Die Veranstaltung, die jeweils Mitte Juni auf und rund um den Parkplatz bei der Talstation Rothorn stattfindet, erfreut sich nicht nur bei Motorsport-Fans an grosser Beliebtheit. Nicht selten sind es Bikern und Wandererinnen, die zufällig am Eventgelände vorbeikommen, die das Geschehen aus nächster Nähe beobachten und die gute Atmosphäre geniessen. Die Strecke führt über knapp 2,5 Kilometer vom Dorfanfang Lenzerheide dem See entlang bis zur Talstation Rothorn und weiter über die Dieschen sot vorbei am Sportzentrum zurück. Es handelt sich um die höchstgelegene Rundstrecke Europas.