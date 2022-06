Die längste Kleine Rote wird konkreter

Stattfinden wird der Weltrekordversuch am Samstag, 29. Oktober, und er soll gross gefeiert werden. Der 1910 Meter lange Zug mit 100 Wagen soll auf der Unesco-Welterbestrecke Albula/Bernina von Preda bis Bergün rollen. Wie die RhB am Mittwoch mitteilte, wird an diesem Tag in Bergün ein Festgelände eingerichtet. Dieses sei nur mit dem Zug erreichbar und biete Platz für 3000 Gäste. Das ganze Spektakel wird per Livestream auf dem Festgelände übertragen. Zudem kann der Weltrekordversuch früh morgens auf der Strecke an verschiedenen Aussichtspunkten mitverfolgt werden. Weiter wird in Bergün ein Rahmenprogramm mit einem Bahndorf, musikalischer Unterhaltung, Comedy und Gastronomie angeboten. Der Ticketvorverkauf startet am 2. August.