Die Guarda ist zurück

Neuer Standort der Herbstmesse ist die Stadthalle Chur, führt Marti aus. Sie habe im Vergleich zum ehemaligen Standort den Vorteil der zentraleren Lage und sei aus ökologischer Sicht sinnvoller. «Im Gegensatz zu den Ausstellungen in beheizten Zelten auf der Oberen Au kann in der Stadthalle auf die vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen werden, sodass keine Wasser- oder Stromleitungen gezogen werden müssen», so der Stadtpräsident. (nen)