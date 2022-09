Der König ist Graubünden seit Langem verbunden

Das waren noch Zeiten, als Theo Gstöhl als rasender Fotograf einem Teil der englischen Königsfamilie sehr nahekam. Er war ein sogenannter Paparazzo – wobei das Wort bei ihm zwiespältige Gefühle auslöst. Aber mehr davon etwas später. Zuerst zu Gstöhls herrlichen Anekdoten zu Prinz Charles, excuse me, natürlich zu King Charles III. «Mein erstes Treffen war in den Siebzigerjahren», erinnert sich Gstöhl. Charles habe seine Winterferien in Klosters verbracht.