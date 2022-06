Der Grenzwert wird an fast 70 Schulen überschritten

In den nächsten Tagen erhalten 42 Bündner Gemeinden einen Brief vom kantonalen Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit. Darin werden sie aufgefordert, ihre Schulzimmer und Kindergärten gegen Radon abzuschirmen. Denn an 69 Schulen und Kindergärten im Kanton wurde eine zu hohe Belastung mit dem radioaktiven Gas gemessen. Bei elf Gebäuden wird der Referenzwert so stark überschritten, dass sie innerhalb eines Jahres saniert werden müssen. Bei immerhin 21 Bauten müssen innert drei Jahren Massnahmen ergriffen werden und bei 37 Gebäuden innerhalb von zehn Jahren.