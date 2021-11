Der Ersatz fürs Foral gedeiht planmässig 

Von der Strasse aus lassen sich die Dimensionen des neuen Asylzentrums bereits erahnen. Die Fassade ist schon zur Hälfte erstellt. Dahinter tut sich eine grosse Baustelle auf. Ein Kran lässt soeben ein weiteres vorgefertigtes Holzfabrikat über die Szenerie schweben. Es wird schon erwartet von einigen Arbeitern in luftiger Höhe, die das Bauteil in die richtige Position bringen und so den Neubau im Gebiet Meiersboden Stück für Stück voranbringen.