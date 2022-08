Der Bergsturz hat Spuren hinterlassen – sichtbare und unsichtbare

Es fühlt sich ein bisschen an, wie ein Déjà-vu, an diesem 23. August 2022. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, der Wind weht, die Kirchglocke auf der anderen Seite des Bachs läutet zehnmal. Sogar das Fenster des Büros vom Sindaco im Gemeindehaus von Promontogno ist geöffnet – genau so, wie vor fünf Jahren. Damals war Anna Giacometti noch die Gemeindepräsidentin von Bregaglia und am 23. August, um 10 Uhr, war sie bereits in Alarmbereitschaft. «Um halb zehn hörten wir den Bergsturz aus der Val Bondasca, dann ging es los mit der Evakuierung der Menschen.