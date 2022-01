Der Ansturm auf Alparbeit ist abgeflaut

Im Sommer 2020 liessen sich 180 Springerinnen und Springer auf die Einsatzliste für Alpen setzen. Das waren so viele wie noch nie in den 21 Jahren, in denen das Alpofon Ersatzpersonal vermittelt, wenn jemand ausfällt. Den Boom ausgelöst hatte wahrscheinlich Corona, vermutet Barbara Sulzer, die seit zwei Jahrzehnten die Hotline betreut. «Wegen der Coronapandemie hatten mehr Menschen Zeit, ‹z’Alp› zu gehen; einige wohl auch, weil sie arbeitslos waren», mutmasst sie.