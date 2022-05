Davos steht in den WEF-Startlöchern

Davon, dass in Davos in rund zwei Wochen das Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) offiziell eröffnet werden soll, ist aktuell sehr wenig festzustellen. Der Ort steckt in der Zwischensaison, die meisten Hotels sowie Restaurants haben geschlossen und die Davoserinnen und Davoser sind praktisch unter sich. Doch der für Davos wirtschaftlich bedeutendste Anlass kehrt nach der letzten Durchführung im Jahr 2020 zurück. «Ja klar, Davos ist parat», sagt der Davoser Tourismus-CEO Reto Branschi zur Frage, ob das WEF tatsächlich stattfinden wird.