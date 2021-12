Das war der Januar 2021 in Graubünden

Der Schnee hat aber auch grosse Lawinengefahr sowie gesperrte Strassen und Bahnstrecken zur Folge. Einige Dörfer wie Arosa, Disentis/Mustèr oder Zernez sind von der Aussenwelt abgeschnitten.

Kein Engadin Skimarathon

Schnee hat es im Januar also genug. Auch für den Engadin Skimarathon. Der 6. Januar war dennoch ein schwarzer Tag für die Organisatoren. Zum zweiten Mal in Folge verhindert das Coronavirus die Austragung des grössten Breitensportanlasses im Kanton. Doch die Macher im Engadin halten sich nicht lange mit Frustbewältigung auf. Stattdessen lotsen sie in einer Feuerwehrübung am Marathon-Wochenende im März dann den Weltcup ins Tal.

Raffainer verlässt den HCD

Es ist eine Meldung mit richtig viel Zündstoff: Sportchef Raeto Raffainer kehrt dem HC Davos nach bloss eineinhalb Jahren im Amt den Rücken zu und wechselt zum Ligarivalen SC Bern. Beim taumelnden «Noch-Meister» (der SCB ist dank der abgesagten Coronasaison noch immer offizieller Titelverteidiger) übernimmt der 39-jährige Engadiner die neu geschaffene Stelle des Chief Sport Officer, kurz CSO. Der HC Davos verliert damit den Baumeister seines jüngsten Aufschwungs.