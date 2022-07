Das 21. Open Air Malans kann kommen

Weiter geht es um 22 Uhr mit rockigen Gitarrenriffs, kritischen Rap-Versen und tanzbaren Elektro-Drops von den Lichtensteinern Kids in Cages. Zum Schluss heizt die fünfköpfige Indie-Rock-Band The Two Romans aus Thun dem Publikum nochmals richtig ein. Die Nacht ausklingen lassen werden die Klänge von Bailout Brothers.