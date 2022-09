Damit der Vereinatunnel weiterhin feuerfrei bleibt

Die Rhätische Bahn (RhB) hat in Zusammenarbeit mit der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) je zwei neue Lösch- und Rettungsfahrzeuge für die Intervention im Vereinatunnel beschafft. Am Freitag wurden die Fahrzeuge in Klosters Selfranga eingeweiht und den Feuerwehren Klosters-Serneus und Zernez übergeben. Die RhB und die GVG haben das Projekt zusammen mit der Müller Technologie AG Frauenfeld realisiert.