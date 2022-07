Churer Bundesfeier ohne Knall und Rauch

Aufgrund des Feuer- und Feuerwerksverbots in der ganzen Stadt Chur musste die geplante Feuershow auf der Quaderwiese abgesagt werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilt. Die Organisatoren hätten jedoch in kürzester Zeit eine tolle Alternative organisiert. Um 22 Uhr tritt Luminos, das Showteam von Pyroterra, mit einer LED-Show auf. Statt Feuer wirbeln am Nationalfeiertag somit LEDs in allen Farben und Formen herum.