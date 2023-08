Versteigerung von Quadronis Haus ist vorerst abgesagt

In einer guten Woche hätte sie in Ramosch über die Bühne gehen sollen: die Versteigerung von Adam Quadronis Wohnhaus mitsamt Umland und Jagdhütte (Ausgabe vom 16. Juli). Doch die für den 18. August angesetzte Versteigerung findet nun doch nicht statt. Ein entsprechender Widerruf wurde am Dienstag im kantonalen Amtsblatt publiziert.