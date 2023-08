Die älteste Wölfin der Schweiz ist tot

Die älteste Wölfin Fähe F07 wurde am Montagabend von der Wildhut erlegt, wie das Amt für Jagd und Fischerei in einer Mitteilung schreibt. Sie sei abgemagert gewesen, habe sich in Siedlungsnähe aufgehalten und keine Fluchtreaktion mehr gezeigt. Als ältester Wolf der Schweiz wurde sie stolze 13 Jahre alt, wie das Amt weiter schreibt. Das Weibchen werde für Untersuchungen in das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern gebracht. Sie hat ein biblisches Alter erreicht – und das bereits im Dezember 2021, wie folgender Artikel zeigt: