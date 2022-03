Bündner stampfen Hilfswerk für die Ukraine aus dem Boden

Esther und Paulin Roman haben erst gerade am Morgen von der Churer Spendenaktion gehört. Und schon sind sie mit dem Auto in die Raschärenstrasse gefahren. Auf der Rückbank: ein Koffer und eine Tasche voller Teppiche, Frotteewäsche, Zahnpasta und sogar ein Verlängerungskabel. Das pensionierte Ehepaar wird von Maria Wolf-Beskorovayniy in Empfang genommen. Sie sammelt hier zusammen mit 20 anderen freiwilligen Helfern Güter, die per Lastwagen via ukrainische Botschaft in Bern in die Ukraine gebracht werden.