Fragen und Antworten rund um den Brienzer Rutsch

Welche Gefahrenphase herrscht aktuell in Brienz/Brinzauls?

In der Nacht auf Freitag wurde die Phase Blau, die höchste Gefahrenstufe, ausgerufen. Dies bedeutete die sofortige Schliessung der RhB-Albulalinie zwischen Tiefencastel und Filisur. Auch die parallel zur Bahnlinie verlaufende Landwasserstrasse wurde gesperrt. Reisende vom oder ins Engadin mussten die Vereinalinie benutzen. Auch der Bernina Express und Glacier Express wurden via Landquart durch den Vereinatunnel geführt.