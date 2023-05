Eine mögliche Evakuierung von Brienz/Brinzauls rückt näher

Die Behörden haben am Mittwochabend in Tiefencastel gut 50 Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes Brienz/Brinzauls zur aktuellen Lage rund um den Brienzer Rutsch informiert. Und die Sicherheitslage unterhalb des Felshanges spitzt sich zu. Denn der Brienzer Rutsch hat seit Ostern abermals an Geschwindigkeit zugelegt. Falls sich diese Entwicklung nicht beruhige, müsse mit einem Abbrechen der sogenannten «Insel» am Berg oberhalb des Dorfes gerechnet werden, wie die Gemeinde Albula/Alvra in einer Medienmitteilung festhält.