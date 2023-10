Aufräumarbeiten am Berninapass: Niederschlag sorgt für Verzögerung

Die Berninastrasse zwischen Sfazù und San Carlo wurde aufgrund eines Bergsturzes am Donnerstagabend gesperrt, ausgelöst durch starke Regenfälle in den letzten Tagen. Das Tiefbauamt Graubünden schätzt, dass die Räumungsarbeiten voraussichtlich bis Mittwochmittag dauern werden. Geologen des Tiefbauamts Graubünden sind jedoch der Meinung, dass die Wiedereröffnung der Strasse länger dauern und eventuell erst am Sonntag erfolgen könnte.