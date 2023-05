Ab sofort wird am neuen Zuhause der Bündner Justiz gewerkelt

Erst rund ein halbes Jahr ist es her, dass das Bündner Stimmvolk am 27. November mit rund 68 Prozent Ja-Stimmen einem Baukredit über gut 29 Millionen Franken für das neue Justizgebäude an der Grabenstrasse 30 angenommen hat. Am Montag erfolgte nun der offizielle Baustart. Das in den Jahren 1877/1878 erstellte Staatsgebäude wird nun während rund zweieinhalb Jahren umfassend saniert und um einen Anbau ergänzt. Das dazugehörige Bauprojekt entstammt der Feder der Berner Aebi&Vincent Architekten AG, die zusammen mit der Churer Fanzun AG den Zuschlag für den Bau erhalten hat.