Origens weisser Turm in Mulegns wird sehr luftig

Bereits der Projektstart im Juni vor zwei Jahren war spektakulär gewesen. Giovanni Netzer und seine Kulturstiftung Origen holten sogar einen Bundesrat nach Mulegns, um ihre Pläne vorzustellen. Was Guy Parmelin damals im Modell bestaunte, hat sich auf dem Weg zur Verwirklichung sichtlich gewandelt. Wie der 30 Meter hohe Turm aus dem 3-D-Drucker nun aussehen wird, ist am vergangenen Donnerstag an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) vorgestellt worden.