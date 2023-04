Braunbär, Risikobär, Problembär – wie zwei Rückkehrer zur Gefahr wurden

Exakt 101 Jahre dauerte es, bis der Bär zurück war in Graubünden: Am 1. September 1904 war das letzte Bärenweibchen von Jägern in der Val S-charl erlegt worden – und am 25. Juli 2005 war der Bär wieder da. JJ2 wanderte vom italienischen Trentino in die Val Müstair und löste ein enormes Echo aus.