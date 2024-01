Die glasklare Somedia-Kristallkugel fokussiert sich auf 2024 – und zeigt Überraschendes

Genug der Jahresrückblicke, jetzt wird nach vorne geschaut. Zum Beispiel auf das Pilotprojekt E-Voting. An der Abstimmung vom 3. März können Stimmberechtigte in Domat/Ems, Lumnezia, Pontresina, Poschiavo und Safiental erstmals elektronisch abstimmen. Landquart als sechste Pilotgemeinde folgt aus terminlichen und organisatorischen Gründen an der Abstimmung vom 9. Juni.