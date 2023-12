Somedia-CEO Thomas Kundert: «Wir bedauern die Situation sehr und setzen alles daran, dass so etwas nicht erneut passiert»

Herr Kundert, das Undenkbare ist geschehen: Ein Morgen ohne die gewohnte Zeitung. Wie konnte es soweit kommen?

Wir sind in der Nacht auf Mittwoch von einem technischen Defekt in der Druckerei überrascht worden. Ein Steuerrechner fiel aus. Wir haben sofort versucht, diesen durch ein Ersatzteil zu ersetzen. Aber das ist uns leider nicht gelungen. Auch der Versuch, die Zeitungen nachzudrucken, scheiterte leider. Als Folge konnten – abgesehenen von der «La Quotidiana» und der «Bündner Woche» – an diesem Mittwoch keine Zeitungen produziert und ausgeliefert werden.

Gab es in der Geschichte der «Südostschweiz» bereits einen Tag, an dem die Druckermaschinen stillstanden und die Leserschaft ohne ihre tägliche Zeitung auskommen musste?

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das jemals gegeben hat. In der Vergangenheit hatten wir auch schon Teilausfälle, Verspätungen oder konnten die Zeitung aufgrund des vielen Schnees nicht ausliefern. Aber dass die Druckerei mehr oder weniger während der ganzen Nacht nicht funktioniert, das hat es, soweit ich mich erinnere, noch nie gegeben.

Wie gestaltet sich nun die aktuelle Situation mit dem technischen Ausfall? Können die Leserinnen und Leser am Donnerstag mit ihrer gewohnten Lektüre rechnen?

Wir konnten das Problem bereits am Mittwochmorgen beheben. Das bedeutet, alle Zeitungen, die am Mittwochnachmittag und in der Nacht auf Donnerstag gedruckt werden, sollten wie geplant gedruckt und ausgeliefert werden. Der Defekt ist behoben.

Wie wird verhindert, dass sich die Geschichte nicht wiederholt?

Gemeinsam mit dem Lieferanten werden wir uns anschauen, was wir unternehmen können und müssen. Zudem werden wir sicherlich zusätzlich investieren und vorsorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.

Zum Thema Wiedergutmachung: Wie plant Somedia, die Abonnentinnen und Abonnenten für die verpasste Ausgabe zu entschädigen? Und was ist mit der Werbekundschaft, deren Anzeigen in der ausgefallenen Ausgabe nicht erscheinen konnten?

Die Ausgabe der betroffenen Titel steht digital als PDF und E-Paper zur Verfügung. Jede und jeder kann kostenlos darauf zugreifen - auch jene Personen, die kein Abonnement besitzen. Die Inhalte sind also nicht verloren gegangen, sondern wurden nur nicht in gedruckter Form veröffentlicht.

Mit unseren Werbekunden stehen wir in Kontakt. Die Werbeanzeigen werden wenn gewünscht in der Ausgabe vom Donnerstag oder in einer späteren Ausgabe nochmals kostenlos gedruckt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Betroffenen für den Vorfall zu entschuldigen. Wir bedauern die Situation sehr und setzen alles daran, dass so etwas nicht erneut passiert. (paa)