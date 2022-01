Auftritt des Staranwalts

zuletzt aktualisiert am 28.01.22 - 09:18 Uhr

Am Donnerstag hatte die Anklage ihren grossen Auftritt. Sie zeichnete im Plädoyer ein chronologisches Bild des komplexen Falls auf. Für die Privatklägerinnen Aduno und Raiffeisen, die am Nachmittag an der Reihe waren, sind Beat Stocker und Pierin Vincenz Wirtschaftskriminelle, die ohne jegliche Scham und Zurückhaltung ihre Auftraggeber verrieten und schädigten.