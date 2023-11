Mit diesen versteckten Kniffen werden wir an Black Friday und Co. ausgetrickst

Alle Jahre wieder: Immer in der letzten Novemberwoche, pünktlich zum Zahltag und bei vielen auch noch zum 13. Monatslohn, geht der Black Friday über die Bühne – oder besser: über die Verkaufsflächen. Darauf folgt der Cyber Monday und zusammen bilden sich die Black Weeks. Lange können wir also von vermeintlich unschlagbaren, einmaligen Deals profitieren. Während die einen von uns nur online shoppen, wagen die anderen den Gang in die Läden. Ganz egal, wofür ihr euch entscheidet: An diesen Tagen ist überall besondere Vorsicht geboten – auch wenn es tatsächlich gute Angebote gibt, bei welchen viel Geld gespart werden kann. Aber das muss nicht überall der Fall sein. Hier fünf raffinierte Verkaufsstrategien, wie uns die Händlerinnen und Händler beim Shoppen austricksen: