Auf einen guten Tropfen Wein

Sobald sich die Rebblätter langsam verfärben, ist es in der Bündner Herrschaft an der Zeit für das bekannte Weinfest. Als Standorte wechseln sich jeweils die vier Gemeinden ab, wobei dieses Wochenende Maienfeld als Gastgeber auftritt. Offene Torkel, Vereinslokale und Festplätze laden zum Degustieren und Verweilen ein. Das Weinfest wurde vor 25 Jahren zum ersten Mal überhaupt so richtig organisiert. Aus der Medienmitteilung von 1997 geht hervor: «Kommen Sie mit Kind und Kegel ins herausgeputzte Weinbaustädtchen und ergreifen Sie die Gelegenheit, in den Gassen und Plätzen lässig zu flanieren.» Bis heute hat sich diese Tradition nicht geändert.