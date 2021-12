Ansteckungszahlen in Davos «beunruhigend» hoch

Die Ansteckungszahlen steigen in Davos in einem «beunruhigenden Ausmass» an, schreibt der Davoser Krisenstab in einer Mitteilung. Die Kapazitäten im Gesundheitswesen seien am Anschlag. Noch nie habe die Gemeinde eine derart hohe Positivitätsrate bei den Testergebnissen festgestellt. Unten den Positivgetesteten sei auch eine Person, die aus Südafrika eingereist sei.