An der Villa Sumatra sind die Baumaschinen aufgefahren

Mit der Zeit hatte man sich schon Sorgen gemacht. Würde die geschichtsträchtige Villa Sumatra an der Engadinstrasse in Chur, nur wenige Schritte vom Bahnhofsplatz entfernt, zu einer Investitionsruine? Denn bereits dreieinhalb Jahre ist es her, dass sich Remo Stoffels Priora AG dieses Filtestück der Churer Immobilien gesichert hatte. Die letzte Bewohnerin und Enkelin des Erbauers war 2015 gestorben und nach einem Erbstreit das Objekt auf den Markt gekommen. Noch einmal zwei Jahre dauerte es dann, bis Priora im August 2020 das Baugesuch für Sanierung und Umbau einreichte.